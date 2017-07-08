Pedullà: "Troppi soldi per Politano, meglio Jesé. Settimana prossima incontro decisivo per Berna alla Juve..."

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle situazioni viola a Radio Bruno: “Bernardeschi alla Juventus? Sabato e domenica immagino che saranno due giornate soft. Penso che la p...

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle situazioni viola a Radio Bruno: “Bernardeschi alla Juventus? Sabato e domenica immagino che saranno due giornate soft. Penso che la prossima settimana sia quella in cui si può arrivare a una definizione. Secondo me Juventus e Fiorentina possono trovare un’intesa adesso per il giocatore per poi parlare di contropartite tecniche in un secondo momento. Il Milan potrebbe prendere Biglia nelle prossime ore 24-36 ore. Kalinic al momento è in stand by perché il Milan vuol capire se c’è la possibilità di arrivare ad Aubameyang. Jesè? Penso che Bernardeschi vada sostituito con un nome di questo tipo. Politano a quelle cifre non si prende”.