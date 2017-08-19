Jesè Rodriguez subito decisivo in Premier: suo il goal in Stoke-Arsenal

Un goal pesante ed un sapore di rimpianto: Stoke City 1 Arsenal 0 in rete Jesè Rodriguez. Il giocatore era stato ad un passo dal vestire la maglia viola per poi preferire la Premier League. Pronti via...

Un goal pesante ed un sapore di rimpianto: Stoke City 1 Arsenal 0 in rete Jesè Rodriguez. Il giocatore era stato ad un passo dal vestire la maglia viola per poi preferire la Premier League. Pronti via ed è subito decisivo al 47esimo la rete che condanna i gunners alla sconfitta. Sarà una semplice rondine, oppure Jesè diverrà un bel rimpianto per i tifosi viola? Chi vivrà, vedrà...