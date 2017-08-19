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Jesè Rodriguez subito decisivo in Premier: suo il goal in Stoke-Arsenal

Un goal pesante ed un sapore di rimpianto: Stoke City 1 Arsenal 0 in rete Jesè Rodriguez. Il giocatore era stato ad un passo dal vestire la maglia viola per poi preferire la Premier League. Pronti via...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 21:30
Jesè Rodriguez subito decisivo in Premier: suo il goal in Stoke-Arsenal -
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Un goal pesante ed un sapore di rimpianto: Stoke City 1 Arsenal 0 in rete Jesè Rodriguez. Il giocatore era stato ad un passo dal vestire la maglia viola per poi preferire la Premier League. Pronti via ed è subito decisivo al 47esimo la rete che condanna i gunners alla sconfitta. Sarà una semplice rondine, oppure Jesè diverrà un bel rimpianto per i tifosi viola? Chi vivrà, vedrà...

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