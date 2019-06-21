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La Fiorentina investirà molto su un esterno. Caccia ad El Shaarawy o De Paul

Secodno Tuttosport, l'obiettivo principale è quello di trovare giocatori di qualità che possano fare al caso di Montella. Ecco che allora è aperta la caccia della Fiorentina: da De Paul (che Pradè ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 12:02
La Fiorentina investirà molto su un esterno. Caccia ad El Shaarawy o De Paul -
Rassegna Stampa
El Shaarawy
De Paul
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Secodno Tuttosport, l'obiettivo principale è quello di trovare giocatori di qualità che possano fare al caso di Montella. Ecco che allora è aperta la caccia della Fiorentina: da De Paul (che Pradè ha già avuto ad Udine e conosce bene) ad El Shaarawy (che ha il contatto in scadenza 2020 e potrebbe costare poco), Inglese, Caprari e Cutrone. La Viola è in cerca di giocatori di qualità.

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