La Fiorentina investirà molto su un esterno. Caccia ad El Shaarawy o De Paul

Secodno Tuttosport, l'obiettivo principale è quello di trovare giocatori di qualità che possano fare al caso di Montella. Ecco che allora è aperta la caccia della Fiorentina: da De Paul (che Pradè ha...

Secodno Tuttosport, l'obiettivo principale è quello di trovare giocatori di qualità che possano fare al caso di Montella. Ecco che allora è aperta la caccia della Fiorentina: da De Paul (che Pradè ha già avuto ad Udine e conosce bene) ad El Shaarawy (che ha il contatto in scadenza 2020 e potrebbe costare poco), Inglese, Caprari e Cutrone. La Viola è in cerca di giocatori di qualità.