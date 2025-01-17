La Roma batte il Genoa all'Olimpico, Ranieri rivede l'Europa, Fiorentina a +5 sui giallorossi

Quinto risultato utile consecutivo per la Roma nell'anticipo del 21° turno di serie A: 3-1 al Genoa e la zona Europa torna vicina

Quinto risultato utile consecutivo per la Roma in serie A. I giallorossi archiviano brillantemente la pratica Genoa con un 3-1 meritato e maturato nel secondo tempo, dopo il momentaneo pareggio all'intervallo (reti di Dobbia e Masini). El Shaarawy riporta la formazione di Ranieri davanti entrando dalla panchina e un autogol di Leali, su ottima azione di Koné, chiude la partita. La Roma si porta a quota 27 punti in classifica al nono posto, mentre il Genoa di Patrick Vieira resta fermo a 24.

Lo riporta il corriere.it

Sentite Sorrentino: “De Gea miglior portiere della Serie A? No, scelgo Carnesecchi, è eccezionale”

https://www.labaroviola.com/sentite-sorrentino-de-gea-miglior-portiere-della-serie-a-no-scelgo-carnesecchi-e-eccezionale/285108/