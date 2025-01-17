Sentite Sorrentino: "De Gea miglior portiere della Serie A? No, scelgo Carnesecchi, è eccezionale"

Secondo l'ex portiere del Chievo Verona il portiere dell'Atalanta per età e prestazioni complessive è al momento superiore allo spagnolo

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, l’ex portiere di lungo corso e attuale opinionista, Stefano Sorrentino, ha espresso il proprio parere su chi sia attualmente il miglior portiere della Serie A.

"De Gea o Carnesecchi? Al momento scelgo Carnesecchi, perché, nonostante la giovane età, ha già disputato competizioni europee e ha anche vinto l'Europa League. Sta offrendo prestazioni eccezionali, persino ora che l'Atalanta sta attraversando un periodo difficile; è lui a tenere a galla la squadra. Attenzione anche a Caprile in questo momento," ha aggiunto Sorrentino.

Amoruso: “Evidente che nello spogliatoio qualcosa non funziona, le parole di Pradè sono normali”

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