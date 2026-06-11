Proposta formale del Venezia per El Shaarawy. Lui riflette, c'è anche la Fiorentina tra i club interessati

La decisione non sarà dettata solo dalle ragioni economiche ma anche dal contesto

Dopo essere arrivato in scadenza di contratto con la Roma, Stephan El Shaarawy è pronto per una nuova sfida, sempre in Italia. Stephan El Shaarawy, dopo essere arrivato in scadenza con la Roma è pronto ad una nuova avventura. Secondo il Corriere del Veneto, il Venezia starebbe cercando di accelerare. Il direttore sportivo, Filippo Antonelli, avrebbe già recapitato una proposta formale al calciatore, che avrebbe chiesto alcuni giorni di tempo per riflettere prima di dare una risposta.

La decisione non sarà dettata soltanto dalle ragioni economiche, ma anche contesto sportivo e ambientale. Per questo è in attesa di tutte le proposte dei club interessati, tra i quali anche Fiorentina, Genoa e Palermo, per prendere la decisione migliore. Sull’esterno anche club esteri.