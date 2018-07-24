Casa Mercato Viola, Corvino in cerca dell'attaccante esterno, il punto della situazione

Pjaca quasi sicuramente non sarà un nuovo esterno d'attacco della Fiorentina. I problemi sulla formula persistono e nonostante il gradimento del giocatore nel trasferirsi a Firenze anche in prestito....

Pjaca quasi sicuramente non sarà un nuovo esterno d'attacco della Fiorentina. I problemi sulla formula persistono e nonostante il gradimento del giocatore nel trasferirsi a Firenze anche in prestito. Il sogno di Pantaleo Corvino come detto ieri resta El Sharaawy. L'esterno italo-egiziano costa 10 milioni meno di Pjaca, ma è difficile che la Roma lo faccia partire in prestito con diritto di riscatto. La cessione per una buona cifra di Eysseric o la percentuale di Rebic potrebbero facilitare la situazione. L'unico altro nome sullo sfondo è quello di Jesè che però è diverse stagioni che non convince e che la Fiorentina potrebbe valutare solo per mancanza di alternative e per una formula vantaggiosa che il PSG potrebbe accettare. Al momento questa è la situazione, anche se non è escluso che nelle prossime settimane si possano aprire nuove piste per altri giocatori.

Lorenzo Bigiotti