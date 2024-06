Euro2024, El Shaarawy: “Questa squadra non muore mai. Contro la Svizzera servirà attenzione ai dettagli”

L’attaccante della Nazionale italiana, Stephan El Shaarawy, ha parlato in conferenza stampa due giorni dopo Croazia-Italia, con il pareggio che ha decretato il passaggio degli Azzurri alla prossima fase del torneo. Ecco le sue parole in vista del prossimo match contro la Svizzera. Le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di TMW:

“Cosa ci ha regalato il finale di Lipsia? Sicuramente una grande emozione, un gol al 98esimo ti dà una grande gioia. Ci ha dato consapevolezza sul fatto che questa squadra non muore mai, fare gol nel recupero non è una fortuna, ma è una qualità da squadra che ci crede fino all’ultimo. Quella di lunedì non è stata una gara eccezionale dal punto di vista della qualità a differenza di quella con l’Albania, ma c’è stato grande impegno e la qualificazione a mio avviso è meritata. Dalla Svizzera mi aspetto un ritmo molto alto, lo hanno dimostrato con la Germania. Sono andati tanto forte, hanno giocatori di gamba e grande qualità. Poi sono ottavi di finale, è sempre una gare tosta e servirà attenzione ai dettagli. Nei video vediamo che tanta differenza la fanno i particolari, le scalate e i metri che fai per recuperare palla. Siamo pronti a questo”.

