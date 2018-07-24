Corriere Fiorentino: Berardi e El Shaarawy i nomi caldi per l'attacco, la situazione...

Corvino, vista l'impossibilità di prendere Marko Pjaca dalla Juventus, è in cerca di un esterno da affiancare a Chiesa e Simeone nel tridente e si stanno vagliando le possibilità con i soliti paletti:...

Corvino, vista l'impossibilità di prendere Marko Pjaca dalla Juventus, è in cerca di un esterno da affiancare a Chiesa e Simeone nel tridente e si stanno vagliando le possibilità con i soliti paletti: solo in prestito senza obbligo di riscatto. La prima scelta sarebbe Domenico Berardi, ma l'ostacolo principale è quello dei soldi visto che il Sassuolo ne chiede tanti (almeno tra i 20 e i 25 milioni) e subito; senza considerare un ingaggio superiore ai 2 milioni netti. Più facile arrivare a Stephan El Shaarawy, visto che la Roma in quel ruolo ha abbondanza di giocatori. Bisogna però trovare la formula giusta.

Fonte: Corriere Fiorentino