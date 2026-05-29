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Due colpi a zero? Gazzetta rivela: “Kostic ed El Shaarawy potrebbero essere due occasioni per la Fiorentina”

Con Grosso i viola avrebbero bisogno di esterni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2026 08:43
Due colpi a zero? Gazzetta rivela: “Kostic ed El Shaarawy potrebbero essere due occasioni per la Fiorentina” -
Rassegna Stampa
El Shaarawy
Kostic
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La Fiorentina di Fabio Grosso ha bisogno di esterni. Kostic ha chiuso la sua avventura alla Juventus con 468 minuti e 3 gol, a 33 anni e con due trofei conquistati in carriera (un Europa League con I Eintracht Francoforte e una Coppa Italia con i bianconeri) rappresenta un usato sicuro, a patto che s'accontenti di un ingaggio contenuto.

Kostic è mancino e gioca a sinistra, che è anche la posizione preferita di El Shaarawy, fresco di addio alla Roma. Il Faraone è destro ma ama crossare e tirare a piede invertito, per lui si sono mosse Venezia e Genoa, dove ha debuttato in Serie A e dove ritroverebbe Daniele De Rossi (sempre che il tecnico non cambi panchina). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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