Pedullà: "El Shaarawy alla Fiorentina? Ora si può, vi spiego perché. Con 15-20 milioni..."

Alfredo Pedullà ha parlato del mercato viola - e nello specifico del possibile affare El Shaarawy - ai microfoni di Radio Bruno: "Con l’arrivo di Malcom, la Roma ha necessità di fare operazioni in us...

Alfredo Pedullà ha parlato del mercato viola - e nello specifico del possibile affare El Shaarawy - ai microfoni di Radio Bruno: "Con l’arrivo di Malcom, la Roma ha necessità di fare operazioni in uscita e proveranno a cedere uno tra Perotti ed El Shaarawy. La Fiorentina ci aveva provato per El Shaarawy prima di andare su Pjaca ma aveva trovato un muro enorme, anche da parte del giocatore, ma adesso sono trascorsi quasi due mesi e molte cose sono cambiate. La Roma lo valuta tra i 15 e i 20 milioni, non so se però accetterebbero un prestito con diritto di riscatto. Su Rebic so che Ramadani è stato venerdì a Monaco per trattare con il Bayern, da allora però non siamo andati avanti, è chiaro che questa situazione farebbe la differenza per il mercato della Fiorentina. Eysseric? Alla Fiorentina sono arrivate proposte da 7-8 milioni, ma non le ha prese in considerazione, forse perchè chiede di più o aspetta di avere in mano il sostituto".