CorFio, Caicedo, Fiorentina pronta ad offrire 5 milioni ed un ingaggio da 2. El Shaarawy l’alternativa…

La Fiorentina è di nuovo alla ricerca di una punta, con il profilo dell’ecuadoregno Caicedo della Lazio in cima alle preferenze. Complice la sfida in programma mercoledì sera all’Olimpico i viola dovrebbero formalizzare un’offerta al club di Lotito da oltre cinque milioni di euro, con un ingaggio per l’attaccante superiore ai due milioni; la risposta biancoceleste potrebbe però essere fortemente influenzata dagli impegni europei della squadra di Inzaghi che di contro vorrebbe fortemente trattenere Caicedo.

Logico che Barone e Pradè si stiano guardando intorno alla ricerca di alternative, tra queste anche l’idea di riportare in Serie A El Shaarawy (ma anche l’ex giallorosso predilige il 4-3-3 come Callejon) attualmente impegnato nel campionato cinese dopo aver definitivamente scartato il nome di Milik. Ma il mercato viola sarà sopratutto in uscita. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA SCRIVE: “IL BOLOGNA FA PIÙ DELLA FIORENTINA. DRAGOWSKI MURA IL DERBY”