Labaro Viola

La Roma offre alla Fiorentina 40 milioni più El Shaarawy per Chiesa. No viola

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, la Roma avrebbe offerto alla Fiorentina per il cartellino di Federico Chiesa 40 milioni di euro più il cartellino di El Shaarawy. La...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 15:51
La Roma offre alla Fiorentina 40 milioni più El Shaarawy per Chiesa. No viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Rassegna Stampa
Fiorentina
Roma
Chiesa
El Shaarawy
Condividi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, la Roma avrebbe offerto alla Fiorentina per il cartellino di Federico Chiesa 40 milioni di euro più il cartellino di El Shaarawy. La risposta della società viola però è stata negativa con la volontà gigliata di non vendere il gioiello classe 97.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok