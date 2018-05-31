La Roma offre alla Fiorentina 40 milioni più El Shaarawy per Chiesa. No viola
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, la Roma avrebbe offerto alla Fiorentina per il cartellino di Federico Chiesa 40 milioni di euro più il cartellino di El Shaarawy. La...
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 15:51
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, la Roma avrebbe offerto alla Fiorentina per il cartellino di Federico Chiesa 40 milioni di euro più il cartellino di El Shaarawy. La risposta della società viola però è stata negativa con la volontà gigliata di non vendere il gioiello classe 97.