Gazzetta: "La Fiorentina fiuta il doppio colpo a zero El Shaarawy-Kostic ma c'è anche il Venezia"

Paratici cerca esterni per la Fiorentina di Grosso

Cercasi esterni al Viola Park. Fabio Paratici, di ritorno dall'America, sta analizzando molti profli per costruire nella maniera migliore il 4-3-3 di Fabio Grosso. Sono tanti i nomi accostati ai viola in questi giorni, in particolare nel ruolo di esterno offensivo. la Fiorentina starebbe seguendo anche Filip Kostic e Stephan Sharaawy. Due giocatori che il 30 di giugno si libereranno a zero da Juventus e Roma. Su di loro ci sarebbe forte anche l'interesse del Venezia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.