EL SHA, COLPO GIUSTO CON UN DUBBIO. CHIESA, SOLO UNA BIG ITALIANA SU DI LUI

La trattativa tra la Fiorentina e la Roma per provare a portare a Firenze Stephan El Shaarawy è una notizia che fa ben sperare tutto l'ambiente viola. Il profilo è quello giusto per la squadra viola,...

La trattativa tra la Fiorentina e la Roma per provare a portare a Firenze Stephan El Shaarawy è una notizia che fa ben sperare tutto l'ambiente viola. Il profilo è quello giusto per la squadra viola, un giocatore forte, con talento ed esperienza, un classe 92, un giocatore di 26 anni nel pieno della sua maturazione e con la voglia di affermarsi dopo tanti ottimi anni con la maglia di Milan e Roma.

Non è detto è non sicuro che questo giocatori arrivi davvero a Firenze. Per adesso si sta trattando, il mercato è lungo e le trattative sono sempre ricche di tante varianti però si tratterebbe di un giocatore da Fiorentina. All'altezza del suo nome e in grande di migliorare davvero questa squadra.

Pensate che quest'anno, dopo l'addio di Bernardeschi, in quel ruolo ci hanno giocato Thereau o Gil Dias, e nell'ultimo mese e mezzo Saponara (che però ha altre caratteristiche).

Insomma, è già importante sapere che Corvino sta cercando di prendere giocatori da Fiorentina che farebbero davvero alzare l'asticella di questa squadra e delle sue ambizioni. Questo fa ben sperare.

El Shaarawy è un giocatore da Fiorentina. Uno che ha sempre lottato per i primissimi posti della classifica di serie A e giocato le coppe europee. Solo il cercare di prendere giocatori di questo calibro è un grande segnale per l'ambiente viola.

A meno che, ma in questo momento questo è solo un dubbio tutto da verificare, la società viola ha deciso di vendere Chiesa e nel caso El Shaarawy sarebbe solo un suo sostituto. Speriamo di no.

Pensate ad un tridente formato da Chiesa ed El Shaarawy a supporto di Simeone. Sarebbe un tridente di altissimo livello.

Capitolo Chiesa. Adesso sembra essere chiaro, la società gigliata non vuole vendere il gioiello classe 97 ma ormai sta prevalendo l'idea che se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile allora si lascerà andare il ragazzo. Si parte da una base d'asta di 60 milioni di euro per strappare ai colori viola la stella italiana.

Chi può partecipare a questa eventuale asta?

In Italia solo la Juventus potrebbe acquistarlo, anche se la società bianconera destinerà la maggior parte del suo budget al grande colpo da fare a centrocampo. Ma se Marotta e Agnelli vogliono un giocatore hanno la forza economica per prenderlo.

Sbagliato e folle pensare che Chiesa possa andare o all'Inter o al Milan per evidenti problemi finanziari che non permetterebbero di spendere per un solo giocatore un minimo di 60 milioni. Per questa ragione, ad esempio, la società neroazzurra si sta concentrando maggiormente su Malcom, esterno brasiliano del Bordeaux.

Anche il Napoli potrebbe essere tagliata fuori dalla corsa eventuale per l'ingaggio di Chiesa. Il motivo? L'acquisto di Verdi dal Bologna per 25 milioni di euro (giocano praticamente nello stesso ruolo) e quindi sembra essere scartata la possibilità di spendere altri soldi, tanti come 60 milioni, per prendere un altro calciatore nello stesso ruolo di Verdi in una posizione di campo dove il Napoli ha anche Callejon.

Dunque in Italia solo la Juventus potrebbe avere la possibilità di prendere Chiesa, sempre che la società bianconera decida di fare questo grosso investimento nello stesso ruolo di Douglas Costa, Dybala e Bernardeschi.

Adesso tocca solo alla Fiorentina decidere cosa fare con il ragazzo. Ma le pretendenti in Italia non ci sono. E quella che c'è di certo non farà contenti i tifosi viola. Sempre ammesso che la Juventus voglia prenderlo...

Flavio Ognissanti