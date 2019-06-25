El Shaarawy, niente Fiorentina, se ne va in Cina. Alla Roma vanno 18 milioni di euro

Nel giorno dell’annuncio ufficiale dell’incarico triennale a Petrachi - “E’ un'avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante” ha detto il nuovo ds giallorosso - si è concretizzata la prima cessione...

Nel giorno dell’annuncio ufficiale dell’incarico triennale a Petrachi - “E’ un'avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante” ha detto il nuovo ds giallorosso - si è concretizzata la prima cessione entro la chiusura del bilancio al 30 giugno. Non saranno né Dzeko e né Manolas i primi a lasciare la Roma, bensì El Shaarawy, ad un passo dal trasferimento in Cina. Lo Shanghai Shenhua, grazie anche al pressing telefonico del tecnico Sánchez Flores, ha convinto l’esterno con un contratto di tre anni alla spropositata cifra di 13 milioni di euro netti all’anno ed ha praticamente chiuso la trattativa con i giallorossi sulle base di 18 milioni di euro (plusvalenza di 15 milioni).

Per un giocatore che va via ce ne sono altri che dovrebbero restare, Kluivert e Pastore. I due, impegnati nelle visite mediche a Villa Stuart, hanno assicurato ai tifosi che resteranno nella Capitale.

Il giocatore era stato accostato anche alla Fiorentina