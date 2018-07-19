La Nazione, entro fine settimana incontro per De Paul. Berardi ed El Shaarawy...

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, entro la fine di questa settimana Corvino dovrebbe incontrare l'Udinese per De Paul il giocatore andrebbe a completare il tridente offensivo nel 4-3...

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, entro la fine di questa settimana Corvino dovrebbe incontrare l'Udinese per De Paul il giocatore andrebbe a completare il tridente offensivo nel 4-3-3. Pioli avrebbe scelto Berardi come primo nome ma, per il classe '94 il Sassuolo non fa sconti e vuole subito i soldi cosa che la Fiorentina non può garantire. El Shaarawy è in partenza da Roma solo se arriva il pupillo di Eusebio Di Francesco appunto, Berardi.