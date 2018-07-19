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La Nazione, entro fine settimana incontro per De Paul. Berardi ed El Shaarawy...

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, entro la fine di questa settimana Corvino dovrebbe incontrare l'Udinese per De Paul il giocatore andrebbe a completare il tridente offensivo nel 4-3...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2018 09:02
La Nazione, entro fine settimana incontro per De Paul. Berardi ed El Shaarawy... - UDINE, ITALY - OCTOBER 29: Rodrigo Javier De Paul of Udinese Calcio ceebrates after scoring his team's first goal from the penalty spot during the Serie A match between Udinese Calcio and Atalanta BC at Stadio Friuli on October 29, 2017 in Udine, I
UDINE, ITALY - OCTOBER 29: Rodrigo Javier De Paul of Udinese Calcio ceebrates after scoring his team's first goal from the penalty spot during the Serie A match between Udinese Calcio and Atalanta BC at Stadio Friuli on October 29, 2017 in Udine, I
Calciomercato
Berardi
El Shaarawy
De Paul
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Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, entro la fine di questa settimana Corvino dovrebbe incontrare l'Udinese per De Paul il giocatore andrebbe a completare il tridente offensivo nel 4-3-3. Pioli avrebbe scelto Berardi come primo nome ma, per il classe '94 il Sassuolo non fa sconti e vuole subito i soldi cosa che la Fiorentina non può garantire. El Shaarawy è in partenza da Roma solo se arriva il pupillo di Eusebio Di Francesco appunto, Berardi.

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