Gazzetta, Kluivert probabile acquisto della Roma. El Sharaawy richiesto in Cina..
Dopo il probabile arrivo di Kluivert jr, diminuiscono per Stephan El Shaarawy le probabilità di rivestire nuovamente un ruolo importante nell’attacco della Roma..
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2018 14:00
Dopo il probabile arrivo di Kluivert jr, diminuiscono per Stephan El Shaarawy le probabilità di rivestire nuovamente un ruolo importante nell’attacco della Roma. Per questo Si valutano alternative per lui, tra queste la Cina con l’Hebei China Fortunes e lo Guangzhou Evergrande interessati al giocatore.
A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.