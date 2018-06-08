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Gazzetta, Kluivert probabile acquisto della Roma. El Sharaawy richiesto in Cina..

Dopo il probabile arrivo di Kluivert jr, diminuiscono per Stephan El Shaarawy le probabilità di rivestire nuovamente un ruolo importante nell’attacco della Roma..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2018 14:00
Gazzetta, Kluivert probabile acquisto della Roma. El Sharaawy richiesto in Cina.. - Roma's Italian striker Stephan El Shaarawy celebrates after scoring a second goal during the UEFA Champions League football match AS Roma vs Chelsea on October 31, 2017 at the Olympic Stadium in Rome. / AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI (Photo cred
Roma's Italian striker Stephan El Shaarawy celebrates after scoring a second goal during the UEFA Champions League football match AS Roma vs Chelsea on October 31, 2017 at the Olympic Stadium in Rome. / AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI (Photo cred
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Dopo il probabile arrivo di Kluivert jr, diminuiscono per Stephan El Shaarawy le probabilità di rivestire nuovamente un ruolo importante nell’attacco della Roma. Per questo Si valutano alternative per lui, tra queste la Cina con l’Hebei China Fortunes e lo Guangzhou Evergrande interessati al giocatore.

A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

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