Sport Mediaset, Douglas Costa verso i Wolves. Chiesa non è la priorità della Juve, spunta El Shaarawy

La dirigenza della Juventus sta provando a sistemare anche la fascia destra. La permanenza di Douglas Costa è tutt’altro che scontata e le offerte non mancano (diversa la situazione di Bernardeschi, per il quale al momento non sono pervenute richieste concrete). Il brasiliano piace soprattutto in Premier e in particolare ai Wolves: la sua uscita aprirebbe a quel punto le porte al ritorno in Italia di El Shaarawy, più facile da raggiungere rispetto a Chiesa, altro giocatore in realtà mai uscito dai radar bianconeri. Lo riporta Sportmediaset.it.

