Roma, El Shaarawy: lesione al polpaccio sinistro. Sarà out contro la Fiorentina
Stephan El Shaarawy, l'attaccante della Roma, che ha lasciato il ritiro della Nazionale subito dopo la partita contro la Finlandia, oggi è stato sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesi...
A cura di Redazione Labaroviola
26 marzo 2019 21:15
Stephan El Shaarawy, l'attaccante della Roma, che ha lasciato il ritiro della Nazionale subito dopo la partita contro la Finlandia, oggi è stato sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al gemello mediale del polpaccio sinistro. Salterà le partite contro la Fiorentina e il Napoli.
Fonte: Gazzetta.it