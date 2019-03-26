Roma, El Shaarawy: lesione al polpaccio sinistro. Sarà out contro la Fiorentina

Stephan El Shaarawy, l'attaccante della Roma, che ha lasciato il ritiro della Nazionale subito dopo la partita contro la Finlandia, oggi è stato sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesi...

A cura di Redazione Labaroviola 26 marzo 2019 21:15

Roma's Italian striker Stephan El Shaarawy celebrates after scoring a second goal during the UEFA Champions League football match AS Roma vs Chelsea on October 31, 2017 at the Olympic Stadium in Rome. / AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI (Photo cred

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