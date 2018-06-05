Fiorentina su El Shaarawy, tra domani e giovedì incontro tra Corvino e l'agente...
Fiorentina al lavoro. Trattativa avviata per l’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy. In settimana, tra domani e dopodomani, incontro con l’entourage per gettare le basi per l’operazione. Corvino...
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 22:55
Fiorentina al lavoro. Trattativa avviata per l’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy. In settimana, tra domani e dopodomani, incontro con l’entourage per gettare le basi per l’operazione. Corvino ha individuato in El Shaarawy il giocatore giusto per infiammare la piazza, un’idea concreta. Trattativa in corso, El Shaarawy concretamente nel mirino viola...
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