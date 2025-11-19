19 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fratini: “Se fossi la Fiorentina prenderei Luis Henrique dell’Inter ed El Shaarawy nel mercato di gennaio”

19 Novembre · 16:32

Aggiornamento: 19 Novembre 2025 · 16:37

#FiorentinaEl ShaarawyFratiniLuiz Henrique

Michele Fratini analizza la situazione delicata in casa Fiorentina proiettandosi al prossimo mercato di gennaio

Michele Fratini, talent scout e consulente di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola della situazione in casa Viola in vista del mercato di gennaio.

Le sue parole: “Io schiererei Comuzzo nei due centrali della difesa a quattro, perché mi dice Antognoni che sta benissimo, così come Fortini che metterei a destra, poi gli altri a completare la coperta, mentre davanti prenderei Luis Henrique che è in uscita dall’Inter ed El Shaarawy sul lato opposto, con Gudmundsson nel suo ruolo, dove rende meglio e davanti Kean. Penso che la Fiorentina abbia perso delle figure importanti, ha perso Antognoni, che ha sempre rappresentato la Fiorentina. Qui ora nessuno rappresenta il giglio fiorentino, i giocatori non ci rappresentano come prima”.

