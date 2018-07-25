El Shaarawy puó partire, ma ha chiesto di rimanere in Serie A. La Fiorentina...
Stephan El Shaarawy puó partire. La Roma infatti ha già comprato Kluivert e adesso sta cercando un altro attaccante. Dal canto suo, il Faraone ha molto mercato, sia in Italia che all'estero. In Cina...
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2018 17:40
Stephan El Shaarawy puó partire. La Roma infatti ha già comprato Kluivert e adesso sta cercando un altro attaccante. Dal canto suo, il Faraone ha molto mercato, sia in Italia che all'estero. In Cina ci sono 2-3 club disposti a prenderlo, ma la Superleague non sembra essere la destinazione preferita dal giocatore. Meglio restare in Italia, dove Torino e Fiorentina lo seguono. La Roma non accetta contropartite (solo Chiesa andrebbe bene) . La richiesta è di 25 milioni.
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