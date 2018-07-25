El Shaarawy puó partire, ma ha chiesto di rimanere in Serie A. La Fiorentina...

Stephan El Shaarawy puó partire. La Roma infatti ha già comprato Kluivert e adesso sta cercando un altro attaccante. Dal canto suo, il Faraone ha molto mercato, sia in Italia che all'estero. In Cina...

A cura di Redazione Labaroviola 25 luglio 2018 17:40

Roma's Italian striker Stephan El Shaarawy celebrates after scoring a second goal during the UEFA Champions League football match AS Roma vs Chelsea on October 31, 2017 at the Olympic Stadium in Rome. / AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI (Photo cred

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