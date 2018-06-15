Di Marzio: El Shaarawy? Niente Fiorentina, la Roma lo toglie dal mercato
Un rinforzo fatto in casa, perché nella Roma della prossima stagione ci sarà ancora Stephan El Shaarawy. L’attaccante esterno classe 1992, 7 gol e 5 assist nell’ultima Serie A, è infatti stato conferm...
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 13:22
Un rinforzo fatto in casa, perché nella Roma della prossima stagione ci sarà ancora Stephan El Shaarawy. L’attaccante esterno classe 1992, 7 gol e 5 assist nell’ultima Serie A, è infatti stato confermato dalla società giallorossa su precisa volontà sia dell’allenatore che del ds Monchi. El Shaarawy non è dunque sul mercato: nel suo futuro ci sarà ancora il giallorosso della Roma.
Fonte: gianlucadimarzio.com