Di Marzio: El Shaarawy? Niente Fiorentina, la Roma lo toglie dal mercato

Un rinforzo fatto in casa, perché nella Roma della prossima stagione ci sarà ancora Stephan El Shaarawy. L’attaccante esterno classe 1992, 7 gol e 5 assist nell’ultima Serie A, è infatti stato conferm...

A cura di Redazione Labaroviola 15 giugno 2018 13:22

Roma's Italian striker Stephan El Shaarawy celebrates after scoring a second goal during the UEFA Champions League football match AS Roma vs Chelsea on October 31, 2017 at the Olympic Stadium in Rome. / AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI (Photo cred

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