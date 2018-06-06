Juric: "El Shaarawy in viola? Con Chiesa e Simeone formerebbe un tridente molto interessante"

Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "El Shaarawy è uno dei pochi che salta l’uomo, con Chiesa e Simeone diventa un tridente interessante".Prosegue proprio sul futuro dell'italo-egizian...

Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "El Shaarawy è uno dei pochi che salta l’uomo, con Chiesa e Simeone diventa un tridente interessante".

Prosegue proprio sul futuro dell'italo-egiziano: "Margini di crescita? Si tratta di un ragazzo classe ’92 che nell’ultimo anno ha fatto bene e mi è piaciuto. Non so se la Roma lo lascerà partire, ma mi piace tanto".

E su Pioli: "È un allenatore che lavora bene con i giovani".

Conclude con un pensiero sulla Fiorentina: "In questa stagione c’è stata una rivoluzione, dopo una stagione andata male, e considerando i giocatori che aveva a disposizione penso che abbia fatto bene. Secondo me può diventare una squadra importante".