Nazione, De Paul costa 10 milioni, Sansone può arrivare a Firenze in prestito. El Shaarawy costa troppo

Il rebus dell’estate degli affari viola rimane l’esterno da piazzare accanto a Simeone e Chiesa. Una volta chiusa la strada per Pjaca, la Fiorentina ha tentato quella che porta a El Shaarawy. Ma anche...

Il rebus dell’estate degli affari viola rimane l’esterno da piazzare accanto a Simeone e Chiesa. Una volta chiusa la strada per Pjaca, la Fiorentina ha tentato quella che porta a El Shaarawy. Ma anche questa è una strada in salita.

Così in pole sembra essere tornato de Paul dell’Udinese, giocatore che i viola potrebbero acquistare non appena qualcuno dovesse versare i 10 milioni che Corvino pretende per liberare Eysseric. Un giro di mercato, questo, che comunque non ha frenato il sondaggio fatto dalla Fiorentina con il Villarreal per Sansone, esterno cresciuto in Italia e che potrebbe arrivare in prestito a Firenze.

La Nazione