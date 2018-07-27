Ag. El Shaarawy: "Nessuna trattativa con i viola, zero possibilità che venga alla Fiorentina"

A inizio estate la Roma gli ha ribadito la fiducia: la stima di Di Francesco e del ds Monchi e la volontà di proseguire ancora insieme anche nella prossima stagione. Adesso, quando manca sempre meno a...

A inizio estate la Roma gli ha ribadito la fiducia: la stima di Di Francesco e del ds Monchi e la volontà di proseguire ancora insieme anche nella prossima stagione. Adesso, quando manca sempre meno al termine del mercato, niente sembra essere cambiato intorno al futuro di Stephan El Shaarawy. L’attaccante esterno classe 1992, 9 gol e 6 assist nella passata stagione tra Serie A e Champions League, resterà a Roma nonostante gli interessi di Fiorentina e Torino.

Questo almeno quanto afferma con certezza Manuel El Shaarawy, fratello e agente del calciatore ex Milan: “Lui a Roma è felice e sta bene. È concentrato sull’inizio di campionato e non pensa ad altro che alla prossima stagione in giallorosso.Posso affermare che resterà alla Roma”, le sue parole rilasciate a GianlucaDiMarzio.com.

“Le possibilità che si sposti al Torino sono pari a zero, mentre con la Fiorentina non c’è mai stata nessuna trattativa. Pantaleo Corvino è un grande estimatore di Stephan ma escludo un suo trasferimento a Firenze. Per Stephan inoltre è arrivata anche un’offerta dalla Premier”, ha affermato Manuel El Shaarawy.