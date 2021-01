Gazzetta, El Shaarawy vuole tornare in Italia. Spunta l’ipotesi Fiorentina per lui?

Stephan El Shaarawy è quello che, se potesse, sarebbe già a Trigoria con una maglia giallorossa addosso. Lo avrebbe fatto già a fine settembre, riducendosi l’ingaggio in abbondante doppia cifra che lo Shanghai Shenhua gli garantisce puntualmente fino al 2022.

La Roma di sicuro ci proverà fino in fondo e con convinzione, nella speranza che sul cartellino i cinesi non facciano storie, chiedendo la luna e dintorni. El Shaarawy potrebbe essere una grande solleone per chi va alla ricerca di svolta al capitolo “attaccante di fantasia”, il discorso può valere almeno sulla carta per club come Atalanta e Fiorentina. Lo scrive Gazzetta.it.

LEGGI ANCHE, L’ATTACCANTE JEAN-PIERRE NSAME DELLO YOUNG BOYS È STATO OFFERTO ALLA VIOLA