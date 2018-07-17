Corvino a Sportitalia: "Budget per il mercato finito, non arriveranno Berardi ed El Shaarawy"

A microfoni spenti, Corvino ha fatto delle importanti confidenze all'inviato a Milano di Sportitalia Carmine Rossi. Il direttore generale viola ha escluso la possibilità di vedere El Shaarawy e Berard...

A cura di Redazione Labaroviola 17 luglio 2018 23:45

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