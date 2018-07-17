Corvino a Sportitalia: "Budget per il mercato finito, non arriveranno Berardi ed El Shaarawy"
A microfoni spenti, Corvino ha fatto delle importanti confidenze all'inviato a Milano di Sportitalia Carmine Rossi. Il direttore generale viola ha escluso la possibilità di vedere El Shaarawy e Berard...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 23:45
A microfoni spenti, Corvino ha fatto delle importanti confidenze all'inviato a Milano di Sportitalia Carmine Rossi. Il direttore generale viola ha escluso la possibilità di vedere El Shaarawy e Berardi in maglia viola. Le cause sono imputabili alle esose richieste dei club di appartenenza. Inoltre, il dirigente viola ha confermato sostanzialmente che ha esaurito il budget per il mercato in entrata