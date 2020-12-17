Sconcerti: "Alla Fiorentina è stato offerto El Shaarawy, vuole tornare. Prenderei Caicedo"

Mario Sconcerti ha analizzato la situazione delicata che si sta vivendo in casa Fiorentina. E critiche la condizione di Callejon

Il giornalista tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue considerazioni sulla squadra viola:

"Questa squadra ha eterni problemi, per un giovane non è cosi facile emergere. Alla Fiorentina manca Chiesa e il sostituto di Ribery, data la condizione di Callejon, mancano anche i cambi in questi ruoli. Serve un giocatore che colleghi centrocampo e attacco, la punta è sempre troppo isolata, Ribery da solo non basta. A gennaio servono due colpi, prenderei Caicedo ed El Shaarawy. Caicedo vuole andare via mentre El Shaarawy è stato offerto alla Fiorentina, lui vuole tornare in Italia. Sarebbe un ottimo investimento" conclude Sconcerti.

COMMISSO SCRIVE AI TIFOSI VIOLA: "GRAZIE PER I FUOCHI D'ARTIFICIO, NON ABBIAMO BISOGNO DI CRITICHE"

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