TMW rivela: “Fiorentina su Pellegrini ed El Shaarawy, possono lasciare la Roma a zero”
I due giocatori nei mesi scorsi sono stati accostati più volte alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
02 maggio 2026 09:32
Occhio, infine, a chi potrebbe fare il percorso inverso, lasciando Roma per Firenze. Pellegrini ed El Shaarawy sono stati più volte accostati alla Fiorentina negli scorsi mesi, a giugno il loro contratto scadrà e potrebbero diventare degli appetibili parametri zero. Lo riporta TMW.