TMW riporta: "El Shaarawy ha rifiutato il Venezia, la Fiorentina resta un'ipotesi valida"

Il giocatore italiano potrebbe cominciare una nuova avventura in viola

Come riportato da Tuttomercatoweb, l'esterno Stephan El Shaarawy che, ha finito la sua esperienza giallorossa, ha rifiutato il Venezia che era interessato al giocatore. La Fiorentina rimane allerta e ora avrà una pretendente in meno per dare a Grosso un nuovo esterno utile da schierare in attacco.

Nell'ultima stagione calcistica 2025/2026 con la maglia della Roma, Stephan El Shaarawy ha ricoperto il ruolo di prezioso elemento di rottura, venendo impiegato dal tecnico giallorosso principalmente come arma a gara in corso. Il "Faraone" ha collezionato un totale di venti presenze in campionato, partendo nell'undici titolare soltanto in cinque occasioni e subentrando dalla panchina per le restanti quindici partite, per un minutaggio complessivo che si è attestato sui 657 minuti sul terreno di gioco.

Dal punto di vista realizzativo il suo bottino finale è stato di una rete e due assist. Il gol, arrivato proprio nell'ultima giornata di Serie A sul campo dell'Hellas Verona, ha sigillato la vittoria della Roma e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League. Sotto l'aspetto del gioco, l'esterno classe 1992 ha mantenuto un'ottima precisione nei passaggi, riuscendo a completarne l'85%, e ha creato dodici occasioni da rete per i compagni, a fronte di quattordici tiri totali verso la porta avversaria. A livello disciplinare ha ricevuto quattro cartellini gialli senza mai subire espulsioni, in un'annata che lo vede ora arrivare alla scadenza contrattuale con il club capitolino.