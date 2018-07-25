El Sharaawy è l'obiettivo per la fascia sinistra della Fiorentina. Gerson acconto? Ecco il piano...

Marko Pjaca è stato definitivamente abbandonato come obbiettivo principale per la fascia offensiva sinistra della Fiorentina. Il motivo, non sarebbe soltanto da riscontrare nei problemi con la Juventu...

Marko Pjaca è stato definitivamente abbandonato come obbiettivo principale per la fascia offensiva sinistra della Fiorentina. Il motivo, non sarebbe soltanto da riscontrare nei problemi con la Juventus per la formula del trasferimento. Infatti, la società viola vorrebbe piazzare un colpo ancora migliore, che sarebbe riconducibile a Stefan El Sharaawy. Il giocatore croato non ha mostrato certezza di rendimento nelle ultime stagioni ed ha un costo di cartellino veramente elevato. Si parla di oltre 20 milioni di euro.

Corvino, nelle ultime settimane, ha lavorato sotto traccia per Stefan El Sharaawy. L'operazione che porterebbe al Faraone sarebbe molto più vantaggiosa di quella Pjaca: il ragazzo ha mostrato un rendimento certo e costante negli ultimi anni. La scorsa stagione, ha giocato un discreto campionato di Serie A e realizzato dei gol molto importanti in Champions League. A questo fatto, va sommata anche la gestione che ne sta facendo la Roma, che ha messo il numero 92 sostanzialmente alla porta. Infatti, la società giallorossa nel suo ruolo ha acquistato Kluivert ed aveva chiuso per Malcom, (poi soffiato dal Barcellona in un caso alla Berbatov) mostrando quindi di non puntare ancora sul povero Stefan.

Ecco che, sfruttando questa situazione, entra in gioco la Fiorentina. Il club viola ha preparato la strada seminando dei buoni rapporti con la Roma, visto anche il prestito di Gerson, ed il costo sarebbe molto più conveniente di quello di Pjaca. La Roma infatti, sarebbe disposta a cedere il giocatore per circa 16 milioni a fronte dei quasi 25 richiesti dalla Juve per il croato. Questi fondi potrebbero essere racimolati in due modi: con la cessione di Eysseric a 10 in Francia e quella di Maxi Oliveira a circa 5 al River Plate, oppure con la cessione di Rebic al Manchester United, su cui ricordiamo la Fiorentina ha il 50% della vendita e che quindi potrebbe fruttare addirittura 25 milioni di euro. La Fiorentina vuole stringere, anche perchè per ora la concorrenza è addormentata, con solo il Torino che ha chiesto informazioni, ma se si attende troppo si potrebbero inserire anche altri club sul giocatore. Corvino vuole evitare film già visti, per questo sono attese novità in un senso o in un altro nei prossimi giorni.

Lorenzo Bigiotti