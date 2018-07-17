Gazzetta dello Sport: Soucek e Grassi per la mediana, sono loro le alternative a Pasalic

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato e l'obiettivo, nelle ultime settimana, è quello di rinforzare la mediana con un innesto di qualità e quantità. La pista che portava a Pasalic sembra esser...

A cura di Redazione Labaroviola 17 luglio 2018 12:50

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