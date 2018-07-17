Gazzetta dello Sport: Soucek e Grassi per la mediana, sono loro le alternative a Pasalic
La Fiorentina continua a lavorare sul mercato e l'obiettivo, nelle ultime settimana, è quello di rinforzare la mediana con un innesto di qualità e quantità. La pista che portava a Pasalic sembra esser...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 12:50
La Fiorentina continua a lavorare sul mercato e l'obiettivo, nelle ultime settimana, è quello di rinforzare la mediana con un innesto di qualità e quantità. La pista che portava a Pasalic sembra essere sfumata, e di conseguenza, la società gigliata sta valutando altri profili. Il nome caldo, già più volte accostato ai viola, è quello di Tomas Soucek dello Slavia Praga. In alternativa, resta da seguire anche la pista che porterebbe a Alberto Grassi del Napoli.
Fonte: La Gazzetta dello Sport