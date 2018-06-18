Pedullà: "Vi spiego la situazione portiere. Occhio a Grassi. Su Pjaca..."

Come di consueto l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Capitolo portiere? Bisogna aspettare il valzer, è tutto in evoluzione il giro degli estremi difensori. Ci sono almeno o...

Come di consueto l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Capitolo portiere? Bisogna aspettare il valzer, è tutto in evoluzione il giro degli estremi difensori. Ci sono almeno otto o dieci elementi dentro a questa situazione. L’interesse della Fiorentina per Meret ha fatto schizzare la valutazione. Il Genoa è l’unico che è riuscito a muoversi, prendendo Marchetti. Pensate che anche le due finaliste della Champions League hanno il problema portiere. Pjaca? Tormentone ancora lungo, anche perché c’è il Mondiale. Lui non vuole essere deconcentrato sull’evento. Centrocampo? Bisogna tenere dentro anche Grassi nel ragionamento. La SPAL vuole riscattarlo ma non ha l’accordo sul contratto, la valutazione cambia in base a questo. Ha già un ingaggio importante, si parte da otto milioni per il cartellino"