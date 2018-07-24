Il Mattino, De Laurentiis vuole mandare Grassi alla Fiorentina. Valutazione di 15mln

Secondo quanto riportato da Il Mattino il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe cedere ben volentieri Alberto Grassi alla Fiorentina. Il giocatore nella passata stagione si è ben compor...

Secondo quanto riportato da Il Mattino il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe cedere ben volentieri Alberto Grassi alla Fiorentina. Il giocatore nella passata stagione si è ben comportato con la maglia della SPAL ed anche a parola del procuratore (LEGGI QUI) la piazza fiorentina lo segue insieme al Torino. Il giocatore è valutato 15mln ed è noto l'amore partenopeo per Chiesa sebbene Della Valle (parola di ADL) non lo cede in questa stagione, ma i buoni rapporti, nel calcio, fanno sempre comodo...