Ag. Grassi: “Fiorentina e Torino sul ragazzo. Più avanti valuteremo. Il Napoli...”
L’agente di Alberto Grassi, centrocampista di proprietà del Napoli attualmente in forza alla Spal, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss in relazione al suo assistito: “Grassi è s...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 19:37
L’agente di Alberto Grassi, centrocampista di proprietà del Napoli attualmente in forza alla Spal, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss in relazione al suo assistito: “Grassi è seguito da molte società, Fiorentina e Torino su tutte. Più avanti valuteremo cosa fare sebbene, sono sicuro che, in caso di ritiro con il Napoli rimarrà in rosa. Ancelotti non se lo lascerebbe scappare...”