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De Laurentiis: “Grassi? Nessuno ha offerto i 18mln che chiedo. Piace in Spagna e in Italia...”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a Radio Kiss Kiss riguardo a Grassi:“Nessun club ha offerto i 18mln che chiedo, ne il Cagliari e nemmeno il Parma. Il ragazzo piace anche in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 22:53
De Laurentiis: “Grassi? Nessuno ha offerto i 18mln che chiedo. Piace in Spagna e in Italia...” -
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Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a Radio Kiss Kiss riguardo a Grassi:

“Nessun club ha offerto i 18mln che chiedo, ne il Cagliari e nemmeno il Parma. Il ragazzo piace anche in Spagna e abbiamo un’offerta interessante. Sarebbe l’ora crescesse come calciatore”.

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