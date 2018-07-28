De Laurentiis: “Grassi? Nessuno ha offerto i 18mln che chiedo. Piace in Spagna e in Italia...”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a Radio Kiss Kiss riguardo a Grassi:“Nessun club ha offerto i 18mln che chiedo, ne il Cagliari e nemmeno il Parma. Il ragazzo piace anche in...

A cura di Redazione Labaroviola 28 luglio 2018 22:53

Condividi