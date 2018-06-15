Pedullà, Grassi alternativa a Soucek. Tutto vero, Pjaca ha detto si alla Fiorentina

La Fiorentina aspetta di entrare nel vivo della trattativa per Marko Pjaca, dopo aver incassato il sì dell’attaccante di proprietà della Juve, ma intanto è su altri fronti. Confermato l’interesse per...

La Fiorentina aspetta di entrare nel vivo della trattativa per Marko Pjaca, dopo aver incassato il sì dell’attaccante di proprietà della Juve, ma intanto è su altri fronti. Confermato l’interesse per l’esterno offensivo Edmilson, classe ’94 in scadenza tra un anno con lo Standard Liegi, può essere un’alternativa ai titolari. Piace Di Lorenzo per la fascia destra, ma per l’Empoli oggi è importante. Torna in quota Alberto Grassi, vecchio pallino da sempre e al centro di una vera e propria asta di mercato, ma è legato alla trattativa per Soucek. Fase di attesa.

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