Ex obiettivi: l'agente di Grassi incontra il Parma. Trasferimento vicinissimo...

Ieri sera il Parma e l’agente di Alberto Grassi si sono incontrati. Adessoeè vicinissimo il trasferimento del giocatore al club emiliano. Superata la concorrenza della Spal per il centrocampista, su c...

Ieri sera il Parma e l’agente di Alberto Grassi si sono incontrati. Adessoeè vicinissimo il trasferimento del giocatore al club emiliano. Superata la concorrenza della Spal per il centrocampista, su cui è stata a lungo anche la Fiorentina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.