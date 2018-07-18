Gazzetta, per Grassi interessate Fiorentina e Cagliari
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, Alberto Grassi del Napoli, classe ‘95,’ centrocampista centrale, con la scorsa stagione alla Spal, sarebbe conteso tra Cagliari e Fiorentina intere...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 11:43
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, Alberto Grassi del Napoli, classe ‘95,’ centrocampista centrale, con la scorsa stagione alla Spal, sarebbe conteso tra Cagliari e Fiorentina interessate al calciatore. Nel frattempo sotto la nuova guida tecnica targata Ancelotti cerca di mettersi in mostra...