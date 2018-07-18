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Gazzetta, per Grassi interessate Fiorentina e Cagliari

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, Alberto Grassi del Napoli, classe ‘95,’ centrocampista centrale, con la scorsa stagione alla Spal, sarebbe conteso tra Cagliari e Fiorentina intere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 11:43
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Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, Alberto Grassi del Napoli, classe ‘95,’ centrocampista centrale, con la scorsa stagione alla Spal, sarebbe conteso tra Cagliari e Fiorentina interessate al calciatore. Nel frattempo sotto la nuova guida tecnica targata Ancelotti cerca di mettersi in mostra...

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