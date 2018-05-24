Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?

La situazione che tiene maggiormente banco è quella relativa al portiere. Come già detto questo tergiversare della società viola fa presagire che Marco Sportiello non sarà riscattato dalla Fiorentina....

La situazione che tiene maggiormente banco è quella relativa al portiere. Come già detto questo tergiversare della società viola fa presagire che Marco Sportiello non sarà riscattato dalla Fiorentina. Come scritto in giornata il candidato numero uno per sostituirlo sembra essere Consigli. A giocarsi il posto con il portiere titolare sembra prendere quota l'idea Federico Marchetti. Il portiere svincolato potrebbe prendere il posto di Dragowski che partirà. Da capire se sarà ceduto in prestito o in modo definitivo.

Capitolo difesa: Vukovic è un obbiettivo molto caldo per la Fiorentina. Il giocatore ha giocato in prestito nel Verona ma è di proprietà dei greci dell'Olympiakos. Alla società greca piace Bruno Gaspar che potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare al difensore. Da capire il futuro di Lorenzo Venuti che potrebbe rimpiazzare lo stesso Bruno Gaspar in partenza aldilà della questione Vukovic. Il ragazzo piace molto a Pioli che è pronto a valutarlo attentamente nel ritiro di Moena. Anche il suo ex tecnico Baroni ha parlato bene del ragazzo consigliando alla Fiorentina di aggregarlo da subito in prima squadra.

A centrocampo sembra essere definitivamente tramontata la pista che porta a Grassi della Spal. Il ragazzo piaceva moltissimo a Corvino che però non è stato rapido nel chiudere l'operazione. Il Torino si è inserito molto bene e quasi sicuramente a questo punto si porterà a casa il giovane centrocampista. De Paul piace ma una vera e propria trattativa non è stata avviata. La Fiorentina ha soltanto richiesto delle informazioni all'Udinese, bottega per altro molto cara. Da monitorare il giovane Trezeguet dell'Anderlecht. Cristoforo ha annunciato il suo addio così come Maxi Oliveira per quanto riguardo la difesa. Anche Sanchez ha le valigie in mano ma occorrerà aspettare la fine del mondiale.

In attacco non ci sono novità, la Fiorentina è soddisfatta di Simeone e Chiesa. Il primo innesto sarà Vlahovic. Saponara dopo il riscatto sarà logicamente confermato. Eysseric è invece in partenza. Falcinelli e Gil Dias saranno rispediti al mittente. La Fiorentina cercherà un attaccante mancino e un esterno che possa sostituire Bernardeschi non rimpiazzato al meglio nella scorsa stagione ed anche un trequartista al posto di Eysseric che possa giocarsi il posto con Riccardo Saponara. Lo Faso potrebbe essere riscattato come annunciato anche dal suo stesso agente, ma allo stesso tempo potrebbe essere girato in prestio.

Lorenzo Bigiotti