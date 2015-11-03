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Notizie Trezeguet Fiorentina

Trezeguet: "Vlahovic non ha capito dove si trovi, la Fiorentina non è come la Juventus"

03 settembre 2025 14:19

Corona attacca Spalletti: "Quello che ha detto è molto grave. Dipende da Coco, Trezeguet e Adriano"

15 ottobre 2023 22:55

Trezeguet rivela: "Altre squadre italiane? In passato sono stato vicino alla Fiorentina"

03 luglio 2021 09:05

Corvino a Bergamo ad Egitto-Colombia. Si segue un promettente esterno

01 giugno 2018 09:11

Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?

24 maggio 2018 23:41

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