Corvino a Bergamo ad Egitto-Colombia. Si segue un promettente esterno
Come scrive La Nazione, Pantaleo Corvino oggi seguirà dal vivo una partita tra Francia-Italia a Nizza o Egitto-Colombia a Bergamo. Quest’ultima con ogni probabilità sembra essere la prescelta, anche...
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2018 09:11
Come scrive La Nazione, Pantaleo Corvino oggi seguirà dal vivo una partita tra Francia-Italia a Nizza o Egitto-Colombia a Bergamo. Quest’ultima con ogni probabilità sembra essere la prescelta, anche per dare un’occhiata di persona a Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, meglio noto come Trezeguet, attaccante 23enne dell’ Anderlecht, accostato di recente proprio ai viola. Suggestioni? Magari no. Il nome resta sempre molto caldo...