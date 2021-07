Trezeguet rivela: “Altre squadre italiane? In passato sono stato vicino alla Fiorentina”

David Trezeguet, ex giocatore della Juventus ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco alcune sua parole:

Passato: mai rischiato di giocare per un’altra italiana?

“Per Fiorentina, Lazio, forse Milan. Più di tutti per la Roma: credo fosse una scelta tra me e Fabio Junior, non si sono accordati col Monaco e hanno preso lui”.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO: “KOUAMÈ IN USCITA DALLA FIORENTINA, PIACE ALL’ANDERLECHT, SI LAVORA PER L’INTESA”