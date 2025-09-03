Trezeguet: “Vlahovic non ha capito dove si trovi, la Fiorentina non è come la Juventus”

A TuttoSport è intervenuto l’ex attaccante francese David Trezeguet per parlare di Dusan Vlahovic con riferimento alla Fiorentina: “Sono passati tre anni da quando è arrivato a Torino, ma non ha fatto quanto ci aspettavamo e credo che ormai più di così non potrà fare. Non ha ancora capito dove sia, ma ora che non è più centrale lo vedo più sereno perché ora c’è David e poi lui, quindi si è spogliato delle responsabilità che aveva come attaccante titolare, magari a Torino deve fare questo cioè giocare a gara in corso ed essere decisivo perché ora segna con più continuità.”