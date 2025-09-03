4 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Trezeguet: “Vlahovic non ha capito dove si trovi, la Fiorentina non è come la Juventus”

Rassegna Stampa

Trezeguet: “Vlahovic non ha capito dove si trovi, la Fiorentina non è come la Juventus”

Mirko Carmignani

3 Settembre · 14:19

Aggiornamento: 3 Settembre 2025 · 14:19

TAG:

#FiorentinaJuventustrezeguetVlahovic

Condividi:

di

L'ex attaccante bianconero ha parlato del bomber serbo con riferimento anche al suo passato in viola fino al 2022

A TuttoSport è intervenuto l’ex attaccante francese David Trezeguet per parlare di Dusan Vlahovic con riferimento alla Fiorentina: “Sono passati tre anni da quando è arrivato a Torino, ma non ha fatto quanto ci aspettavamo e credo che ormai più di così non potrà fare. Non ha ancora capito dove sia, ma ora che non è più centrale lo vedo più sereno perché ora c’è David e poi lui, quindi si è spogliato delle responsabilità che aveva come attaccante titolare, magari a Torino deve fare questo cioè giocare a gara in corso ed essere decisivo perché ora segna con più continuità.” 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio