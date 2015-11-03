Notizie Maxi Oliveira Fiorentina

MAXI OLIVEIRA: "POTEVO LASCIARE LA FIORENTINA A LUGLIO 2018 MA NON MI HANNO CEDUTO"
27 novembre 2019 11:04
Ufficiale, ceduto Maxi Oliveira al club Olimpia. Ecco quanto andrà alla viola
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Dopo Cristoforo anche Maxi Oliveira ai saluti. Se ne va in Messico
01 settembre 2018 00:51
Casa Mercato Viola, il primo acquisto sarà il portiere. Lafont il favorito ma occhio a Rajkovic
29 giugno 2018 23:40
Cicchetti: "Nandez è pronto per la Fiorentina. Maxi? Poteva fare di più, mi dispiace per lui"
14 giugno 2018 19:52
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