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Notizie Maxi Oliveira Fiorentina

MAXI OLIVEIRA: "POTEVO LASCIARE LA FIORENTINA A LUGLIO 2018 MA NON MI HANNO CEDUTO"

27 novembre 2019 11:04

Ufficiale, ceduto Maxi Oliveira al club Olimpia. Ecco quanto andrà alla viola

24 dicembre 2018 12:51

Dopo Cristoforo anche Maxi Oliveira ai saluti. Se ne va in Messico

01 settembre 2018 00:51

Casa Mercato Viola, il primo acquisto sarà il portiere. Lafont il favorito ma occhio a Rajkovic

29 giugno 2018 23:40

Cicchetti: "Nandez è pronto per la Fiorentina. Maxi? Poteva fare di più, mi dispiace per lui"

14 giugno 2018 19:52

Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?

24 maggio 2018 23:41

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