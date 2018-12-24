Ufficiale, ceduto Maxi Oliveira al club Olimpia. Ecco quanto andrà alla viola
"ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Club Olimpia di Asuncion, squadra che partecipa alla Prima Divisione Paraguaiana per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatt...
A cura di Redazione Labaroviola
24 dicembre 2018 12:51
"ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Club Olimpia di Asuncion, squadra che partecipa alla Prima Divisione Paraguaiana per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, del calciatore Maximiliano Olivera.
Il Calciatore è già partito per il Paraguay per effettuare le visite mediche".
Attualmente dunque non andrà niente alla Fiorentina che dovrebbe incassare dal riscatto circa un paio di milioni.
Violachannel.tv