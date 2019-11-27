MAXI OLIVEIRA: "POTEVO LASCIARE LA FIORENTINA A LUGLIO 2018 MA NON MI HANNO CEDUTO"

Maxi Oliveira, il terzino di proprietà della Fiorentina attualmente in prestito all’Olimpia è stato intervistato a SPORT 890.Ecco le sue parole: "Potevo lasciare la Fiorentina a Luglio 2018 in prestit...

Maxi Oliveira, il terzino di proprietà della Fiorentina attualmente in prestito all’Olimpia è stato intervistato a SPORT 890.

Ecco le sue parole: "Potevo lasciare la Fiorentina a Luglio 2018 in prestito, ma le occasioni non si sono concretizzate. Ero dispiaciuto, avevo già le valigie pronte e mi avevano già detto che sarei stato venduto per giocare di più. Ma a Dicembre è arrivato l’Olimpia, la viola ha accettato e io ho detto sì senza pensarci due volte. Era la decisione migliore da prendere. Ho avuto problemi fisici, però ora sono tornato a giocare. A Gennaio dovrei tornare a Firenze, il mio procuratore sta già parlando con la società per decidere il mio futuro. Alla Fiorentina adesso è cambiato tutto, bisogna parlarne. Mi piacerebbe all'Olimpia. A metà dicembre si saprà qualcosa in più. Ora devo aspettare".