Casa Mercato Viola, il primo acquisto sarà il portiere. Lafont il favorito ma occhio a Rajkovic

I nomi in corsa per la porta della Fiorentina sono di nuovo tre. Dopo l'addio di Gabriel alla lista, si aggiunge il nome di Rajkovic. Ma andiamo per ordine. Il preferito resta Lafont. Ci sentiamo di c...

I nomi in corsa per la porta della Fiorentina sono di nuovo tre. Dopo l'addio di Gabriel alla lista, si aggiunge il nome di Rajkovic. Ma andiamo per ordine. Il preferito resta Lafont. Ci sentiamo di confermare l'indiscrezione di TMW che parlava di un'accelerata viola. La Fiorentina sta alzando il tiro e spera di portare il portiere a Firenze in settimana a Firenze per non lasciare la porta sguarnita in ritiro. Se ciò non dovesse accadere sono pronte altre soluzioni. Piace molto come detto Rajkovic. Il portiere serbo è la vera alternativa a Lafont. Il ragazzo, nonostante l'eliminazione ai gironi, ha fatto un bel mondiale con Milenkovic e compagni. Altro nome da monitorare è quello di Costil. Quella che porta al francese resta comunque una pista tiepida e non molto calda.

Per il resto dei ruoli ci sono poche novità. Pasalic resta una pista calda che si concretizzerà dopo l'arrivo di Sarri al Chelsea. Per quanto riguarda Pjaca sarà importante aspettare la fine del Mondiale per capirne di più. Molto probabile un arrivo dei due croati a Firenze. In uscita piace Eysseric in Francia, Thereau ha estimatori in club piccoli di Serie A. C'è lo scoglio ingaggio. Cristoforo e Maxi Oliveira potrebbe essere ceduti in Sud America.

Lorenzo Bigiotti